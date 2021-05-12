В Казани арестовали подростка, обвиняемого в нападении на школу

Суд в Казани 12 мая отправил в СИЗО 19-летнего Ильназа Галявиева, который накануне расстрелял девять человек в школе

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. В результате пострадал 21 человек, погибли — 9, из них 7 — дети. После расправы стрелок вышел из здания школы с поднятыми руками и сдался полиции. Вечером 12 мая обвиняемого доставили в Советский районный суд Казани. Там Галявиев признал свою вину. Как сообщил телеканал «360», на заседании стрелок улыбался и был спокоен. В результате суд решил заключить его под стражу на два месяца.

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