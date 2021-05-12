В Казани арестовали подростка, обвиняемого в нападении на школу
Суд в Казани 12 мая отправил в СИЗО 19-летнего Ильназа Галявиева, который накануне расстрелял девять человек в школе
Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. В результате пострадал 21 человек, погибли — 9, из них 7 — дети. После расправы стрелок вышел из здания школы с поднятыми руками и сдался полиции.
Вечером 12 мая обвиняемого доставили в Советский районный суд Казани. Там Галявиев признал свою вину. Как сообщил телеканал «360», на заседании стрелок улыбался и был спокоен. В результате суд решил заключить его под стражу на два месяца.
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Прокурор Алексей Заика, комментируя заседание, рассказал, что действия обвиняемого пока не квалифицируются как терроризм. Подростка обвиняют по п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое общеопасным способом), предусматривающим до пожизненного лищения свободы.
По данным следствия, Галявиев сделал 17 выстрелов, а также установил возле входа в кабинет начальной школы взрывное устройство и привел его в действие. Текстовую трансляцию с суда можно прочитать на сайте «Медиазоны».
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 12 мая прошла траурная панихида в память о погибших в казанской школе. Кроме того, после событий в Татарстане во всех кубанских школах решили провести внеплановую проверку систем безопасности.