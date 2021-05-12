Первышов предложил создать в Краснодаре конноспортивную школу для детей

Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 мая рассказал об идее создания на базе ипподрома конноспортивной школы

Краснодарский ипподром по улице Беговой открылся в 1978 году. Его площадь — более 41 га. Сейчас он работает как круглогодичный конноспортивный комплекс. На территории находятся краевой центр спортивной подготовки, Кубанское казачье войско, конный взвод краснодарской полиции, конный театр и опорный пункт Всероссийского научно-исследовательского института коневодства.

На ипподроме проводят скачки на Кубок губернатора, чемпионат жокеев стран Средиземного и Чёрного морей, скачки в честь Дня защиты детей и фестиваль шляп, а также тренинги чистокровных и спортивных лошадей. Кроме того, на ипподроме есть платные уроки верховой езды для детей, проводятся экскурсии, фотосессии и занятия по иппотерапии.

Мэр Краснодара Евгений Первышов утром 12 мая побывал на ипподроме и встретился с гендиректором учреждения Игорем Васильевым, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Краснодарском крае скачки — популярный спорт. Но, чтобы стать хорошим наездником, надо с детства начинать заниматься спортом. Считаю, что городу нужна детская конноспортивная школа. Обсудили с Игорем Васильевым возможность ее создания на базе ипподрома», — написал в своем телеграм-канале Первышов.

По словам мэра, идея создания муниципальной конноспортивной школы появилась несколько месяцев назад. Чтобы ее реализовать, городским чиновникам нужно разработать муниципальную целевую программу. Тогда в 2022-2023 годах школьники смогут приступить к занятиям.

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Пока такой программы нет, Первышов предложил во время летних каникул организовать тренировки на ипподроме для учеников казачьих школ Краснодара. Васильев поддержал идею главы города и заявил, что со своей стороны ипподром подготовит необходимые предложения.

«Сейчас у нас содержатся около 500 лошадей. Ежемесячно к нам приходят заниматься свыше 600 человек. Во время скачек число посетителей составляет более тысячи. А всего он рассчитан на 2,2 тыс. зрителей», — отметил гендиректор ипподрома.