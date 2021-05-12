В Сочи блогера Эрика Давидовича остановили за превышение скорости, но не стали штрафовать

Блогер и стритрейсер Эрик Китуашвили, больше известный как Эрик Давидович, приехал в Сочи на отдых. В своем инстаграме 10 мая он рассказал, что на курорт приехала «группа людей, любящих BMW M», чтобы провести «тест нового формата пробегов, которые в дальнейшем будут проходить в странах Европы и Америки».

«В Сочи первый день мы были на Красной Поляне (знакомство), второй — в лесу (жгли резину), третий — шашлычки на горе в лесу», — написал Давидович.