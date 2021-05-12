В Сочи блогера Эрика Давидовича остановили за превышение скорости, но не стали штрафовать
В Сочи 12 мая госавтоинспекторы остановили видеоблогера и стритрейсера за неоднократное нарушение правил дорожного движения
Блогер и стритрейсер Эрик Китуашвили, больше известный как Эрик Давидович, приехал в Сочи на отдых. В своем инстаграме 10 мая он рассказал, что на курорт приехала «группа людей, любящих BMW M», чтобы провести «тест нового формата пробегов, которые в дальнейшем будут проходить в странах Европы и Америки».
«В Сочи первый день мы были на Красной Поляне (знакомство), второй — в лесу (жгли резину), третий — шашлычки на горе в лесу», — написал Давидович.
12 мая в пресс-службе УМВД по Сочи сообщили, что на одной из улиц полицейские остановили машину «известного блогера и стритрейсера». Сотрудники ДПС выяснили, что водитель неоднократно нарушал скоростной режим на дорогах Краснодарского края. С ним провели профилактическую беседу, вручили официальное предостережение, но не стали выписывать штраф. В свою очередь Китуашвили обратился к подписчикам и призвал их не нарушать правила дорожного движения.
Ранее Юга.ру писали, что в апреле 2020 года в Сочи разбился уникальный тюнингованный спорткар Dodge Viper. В ноябре на курорте столкнулись спорткары McLaren и Ferrari общей стоимостью около 30 млн рублей, а месяц назад Lamborghini за 20 млн рублей въехал в дорожное ограждение в районе Красной Поляны.