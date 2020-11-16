В Краснодаре Lamborgini и Gelandewagen выехали на встречку на глазах инспектора ДПС

Краснодарский край

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16 ноября в полиции Краснодара прокомментировали видео, на которых две иномарки выезжают на встречную полосу

15 ноября в ВК-паблике «ЧП Краснодар» появилось видео, снятое регистратором на одной из краснодарских улиц. На кадрах иномарка на большой скорости выезжает на встречную полосу, следом за ней это делает внедорожник. В посте указали, что гонку устроили Lamborgini и Gelandewagen.

16 ноября порталу Юга.ру прокомментировали инцидент в полиции. В ведомстве установили личности владельцев машин, по факту нарушения правил дорожного движения организовали проверку.

Водителям грозит административная ответственность за выезд на встречную полосу и штраф до пяти тыс. рублей либо лишение права управления от 4 до 8 месяцев. Также собственники автомобилей могут получить штраф в размере от 500 до 800 рублей за невыполнение законного требования сотрудника полиции остановиться, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Отметим, что на видео обе иномарки нарушают ПДД около инспектора ДПС, дежурящего на обочине. На записи полицейский никак не отреагировал на выезд на встречную полосу.

ГИБДД Краснодар

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