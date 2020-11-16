В Краснодаре Lamborgini и Gelandewagen выехали на встречку на глазах инспектора ДПС
16 ноября в полиции Краснодара прокомментировали видео, на которых две иномарки выезжают на встречную полосу
15 ноября в ВК-паблике «ЧП Краснодар» появилось видео, снятое регистратором на одной из краснодарских улиц. На кадрах иномарка на большой скорости выезжает на встречную полосу, следом за ней это делает внедорожник. В посте указали, что гонку устроили Lamborgini и Gelandewagen.
16 ноября порталу Юга.ру прокомментировали инцидент в полиции. В ведомстве установили личности владельцев машин, по факту нарушения правил дорожного движения организовали проверку.
Водителям грозит административная ответственность за выезд на встречную полосу и штраф до пяти тыс. рублей либо лишение права управления от 4 до 8 месяцев. Также собственники автомобилей могут получить штраф в размере от 500 до 800 рублей за невыполнение законного требования сотрудника полиции остановиться, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Отметим, что на видео обе иномарки нарушают ПДД около инспектора ДПС, дежурящего на обочине. На записи полицейский никак не отреагировал на выезд на встречную полосу.
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