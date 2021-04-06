В Сочи разбился Lamborghini стоимостью около 20 млн рублей
Вечером 5 апреля в районе Красной Поляны автомобиль Lamborghini Urus врезался в дорожное ограждение
Накануне вечером в сочинских пабликах появилась информация о том, что в поселке Эсто-Садок премиальный автомобиль Lamborghini Urus врезался в ограждение и получил серьезные повреждения. Очевидцы публиковали фото и видео с места происшествия.
Отметим, что, по данным автомобильного сайта Wroom.ru, цена Lamborghini Urus на российском рынке начинается от 16 млн рублей, а на сайте «Дром.ру» такая модель кроссовера продавалась за 21,5 млн рублей.
По данным телеграм-канала Mash, Lamborghini принадлежит предпринимательнице Мирославе Тихановой, которая владеет компанией по аренде премиальных автомобилей.
«Среди заслуг дамы — помощь в съемках клипа Моргенштерна, Yung Trappa. Кто был за рулем, сама Мирослава или невезучий арендатор, пока неизвестно», — уточнил паблик.
В отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 6 апреля порталу Юга.ру рассказали подробности аварии. Сообщается, что водитель Lamborghini превысил скорость, после чего машину на мокрой дороге занесло и она врезалась в ограждение. В ДТП никто не пострадал.
Напомним, похожее ДТП случилось в Сочи в апреле прошлого года. Тогда на курорте разбился уникальный тюнингованный спорткар Dodge Viper. А в ноябре на Курортном проспекте столкнулись автомобили McLaren 650S Spyder и Ferrari 488 стоимостью около 15 млн каждый.