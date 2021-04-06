В Сочи разбился Lamborghini стоимостью около 20 млн рублей

Накануне вечером в сочинских пабликах появилась информация о том, что в поселке Эсто-Садок премиальный автомобиль Lamborghini Urus врезался в ограждение и получил серьезные повреждения. Очевидцы публиковали фото и видео с места происшествия.

Отметим, что, по данным автомобильного сайта Wroom.ru, цена Lamborghini Urus на российском рынке начинается от 16 млн рублей, а на сайте «Дром.ру» такая модель кроссовера продавалась за 21,5 млн рублей.