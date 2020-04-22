В Сочи разбился уникальный тюнингованный спорткар

«Водитель, двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением автомобиля. Он потерял управление и врезался в бордюр», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Кроме того, автомобиль ударился о дерево. По словам Кривоконева, в результате ДТП никто не пострадал.

Разбитый спорткар — Dodge Viper Venom 1000 Twin Turbo. Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко рассказал, что это очень редкий автомобиль, который давно не выпускается. У дилеров такие машины не представлены, да и дилерства Dodge в России нет. Автомобиль уникален, поэтому его точную стоимость сложно назвать.