В Сочи столкнулись спорткары McLaren и Ferrari общей стоимостью около 30 млн рублей

В центре Сочи вечером 4 ноября произошло ДТП с участием двух спорткаров

В Сочи на Курортном проспекте столкнулись автомобили McLaren 650S Spyder и Ferrari 488 стоимостью около 15 млн каждый.

«Водитель McLaren не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» Ferrari, который в этот момент поворачивал налево. От удара McLaren отбросило на бетонный бордюр», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как уточнил Кривоконев, в ДТП никто не пострадал. При этом дорогие спорткары получили повреждения — на кадрах с места ДТП видно, что у McLaren помялся бампер и оторвалось зеркало.