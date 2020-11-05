В Сочи столкнулись спорткары McLaren и Ferrari общей стоимостью около 30 млн рублей
В центре Сочи вечером 4 ноября произошло ДТП с участием двух спорткаров
В Сочи на Курортном проспекте столкнулись автомобили McLaren 650S Spyder и Ferrari 488 стоимостью около 15 млн каждый.
«Водитель McLaren не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» Ferrari, который в этот момент поворачивал налево. От удара McLaren отбросило на бетонный бордюр», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Как уточнил Кривоконев, в ДТП никто не пострадал. При этом дорогие спорткары получили повреждения — на кадрах с места ДТП видно, что у McLaren помялся бампер и оторвалось зеркало.
Напомним, похожее ДТП случилось в Сочи в апреле. Тогда на курорте разбился уникальный тюнингованный спорткар Dodge Viper.
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