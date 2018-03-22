В Краснодаре бульвар Мариинский получил статус особо охраняемой природной зоны

Депутаты гордумы Краснодара на заседании 22 марта приняли решение закрепить за бульваром, расположенном на пересечении улиц Октябрьской и Красина, статус особо охраняемой природной территории

Бульвар Мариинский отнесли к категории «природные рекреационные зоны».

«Мы продолжаем работу по приданию зеленым зонам Краснодара статуса особо охраняемых природных территорий местного значения. В границах Мариинского бульвара растут редкие и ценные породы деревьев и кустарников. Главная цель — максимально сохранить его территорию со сложившимся природным ландшафтом», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Ранее статус особо охраняемых природных территорий местного значения получили девять зеленых зон Краснодара. Среди них — скверы Пограничников, Дружбы народов, имени Жукова, Екатерининский и Майский, Лазурный, бульвары Платановый, Александровский и Тюляевский. Общая площадь этих территорий составляет более 29 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в новом генплане Краснодара площадь зеленых зон увеличили на 100 гектаров.