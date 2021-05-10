Минтруд РФ рассказал, собирается ли снова делать в мае длинные выходные

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В Министерстве труда РФ рассказали в начале мая, как в стране будут отмечать весенние праздники в будущем

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными в стране. По словам эпидемиологов, это мера была призвана снизить риск заболеваемости коронавирусом.

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в будущем ведомство не планирует делать майские праздники непрерывными на постоянной основе, сообщил 9 мая телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, помимо десяти всероссийских праздничных дней в Краснодарском крае по случаю Радоницы сделали выходным 11 мая. Правда, в этот день в Краснодаре решили закрыть кладбища, а жителям остальных районов Кубани рекомендовали не ходить на поминки.

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Минтруд РФ рассказал, собирается ли снова делать в мае длинные выходные
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