Минтруд РФ рассказал, собирается ли снова делать в мае длинные выходные

В Министерстве труда РФ рассказали в начале мая, как в стране будут отмечать весенние праздники в будущем

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными в стране. По словам эпидемиологов, это мера была призвана снизить риск заболеваемости коронавирусом.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в будущем ведомство не планирует делать майские праздники непрерывными на постоянной основе, сообщил 9 мая телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, помимо десяти всероссийских праздничных дней в Краснодарском крае по случаю Радоницы сделали выходным 11 мая. Правда, в этот день в Краснодаре решили закрыть кладбища, а жителям остальных районов Кубани рекомендовали не ходить на поминки.