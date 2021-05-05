Оперштаб Кубани разрешил посещать кладбища на майских праздниках, но при соблюдении ряда правил

В оперштабе Кубани 5 мая рассказали, при соблюдении каких условий можно посетить кладбища на майских праздниках

Однако перед майскими праздниками оперштаб Кубани рекомендовал не пускать людей на кладбища с 1 по 12 мая. Ограничение объяснили угрозой коронавируса для пожилых людей и тем, что на кладбищах невозможно проконтролировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, в Краснодарском крае 11 мая сделали выходным в связи с Радоницей — днем, когда принято поминать усопших.

При этом окончательное решение вопроса оставили на усмотрение глав муниципалитетов. 1 мая в пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру сообщили, что 2 и 11 мая кладбища в Краснодаре и пригороде будут закрыты . Исключение — процессы погребения.

5 мая в оперштабе Кубани заявили, что посещение кладбищ с 1 по 11 мая все-таки допустимо, но при соблюдении определенных правил.

Желающие навестить могилы должны носить маски, не проводить поминальные обеды на кладбище и не собираться большими группами. Также кубанский оперштаб рекомендовал посещать кладбища в компании совместно проживающих родственников.