39% читателей Юга.ру проводят майские праздники на работе

Краснодарский край

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Публикуем итоги опроса, в ходе которого мы предложили вам ответить на вопрос, где вы планируете провести 1-11 мая.

Опрос был опубликован 28 апреля и к моменту выхода этой новости проголосовать успели 374 человека.

Лидером по количеству поданных голосов стал вариант «На работе» — так ответили ровно 39% участников опроса.

При этом поначалу некоторое время лидировал вариант «В беспамятстве». И даже откатившись на вторую строчку, сторонники нахождения продолжают держаться выше отметки «за нас — каждый третий». А если точнее, то к данному моменту у них 33,7% голосов.

На другом полюсе рейтинга вариант «На даче» (15,5%) достаточно уверенно опережает ответ «На море» (11,8%).

Отметим, что опрос всё еще остается открытым — голосуйте, если еще не сделали этого!

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39% читателей Юга.ру проводят майские праздники на работе
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