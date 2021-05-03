39% читателей Юга.ру проводят майские праздники на работе

Публикуем итоги опроса, в ходе которого мы предложили вам ответить на вопрос, где вы планируете провести 1-11 мая.

Опрос был опубликован 28 апреля и к моменту выхода этой новости проголосовать успели 374 человека.

Лидером по количеству поданных голосов стал вариант «На работе» — так ответили ровно 39% участников опроса.

При этом поначалу некоторое время лидировал вариант «В беспамятстве». И даже откатившись на вторую строчку, сторонники нахождения продолжают держаться выше отметки «за нас — каждый третий». А если точнее, то к данному моменту у них 33,7% голосов.

На другом полюсе рейтинга вариант «На даче» (15,5%) достаточно уверенно опережает ответ «На море» (11,8%).

Отметим, что опрос всё еще остается открытым — голосуйте, если еще не сделали этого!