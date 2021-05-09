За неделю на Кубани зафиксировали 81 смерть от коронавируса

В Краснодарском крае количество летальных исходов, связанных с COVID-19, семь недель колеблется в пределах 11-12 за сутки

По данным оперштаба, с 3 по 9 мая в регионе скончался 81 больной с COVID-19. По официальным данным, с начала пандемии жертвами коронавируса на Кубани стали 2 тыс. 774 человека.

Всего в регионе зарегистрировали 46 тыс. 365 носителей коронавируса, из них 92 — за последние сутки. Больше всего новых случаев заражения накануне выявили в Краснодаре (+18), Сочи (+15) и Анапе (+9). В стационарах лечатся 1 тыс. 81 пациент с ковидом, на дому — 1 тыс. 653.