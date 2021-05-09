За неделю на Кубани зафиксировали 81 смерть от коронавируса
В Краснодарском крае количество летальных исходов, связанных с COVID-19, семь недель колеблется в пределах 11-12 за сутки
Напомним, с марта оперативный штаб Кубани перестал публиковать сводку об умерших в красных зонах, в которой были данные о возрасте и поле погибших, их месте жительства и сопутствующих болезнях. При этом с 23 марта в регионе ежедневно регистрируют по 11-12 летальных случаев среди пациентов с ковидом.
Так, месяцем ранее, с 5 по 11 апреля и с 12 по 18 апреля власти сообщали об одинаковом числе умерших — по 82 за неделю. А с 19 по 25 апреля и с 26 апреля по 2 мая в крае фиксировали по 80 смертей в неделю.
По данным оперштаба, с 3 по 9 мая в регионе скончался 81 больной с COVID-19. По официальным данным, с начала пандемии жертвами коронавируса на Кубани стали 2 тыс. 774 человека.
Всего в регионе зарегистрировали 46 тыс. 365 носителей коронавируса, из них 92 — за последние сутки. Больше всего новых случаев заражения накануне выявили в Краснодаре (+18), Сочи (+15) и Анапе (+9). В стационарах лечатся 1 тыс. 81 пациент с ковидом, на дому — 1 тыс. 653.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае продлили до 12 мая режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. При этом из-за антиковидных мер пасхальные службы решили провести на улице, а на Радоницу в Краснодаре закроют все кладбища.
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