В парке Галицкого удвоилась популяция слоновых с другого конца Земли

Краснодарский край

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Шесть новых экзотических деревьев рода чилийская юбея успешно высажены в парке «Краснодар» в начале мая

Парк «Краснодар» потихоньку становится всё более тенистым местом. В начале мая официальный инстаграм парка сообщил о произошедшем «в рядах юбеи чилийской пополнении». На одной из полянок, примыкающих к стадионному периметру, были высажены и успешно прижились шесть экзотических деревьев, которые в России (видимо, благодаря характерной форме ствола) прозвали «слоновым деревом». В других культурах юбею в просторечии обычно называют «медовой пальмой».

Упомянув в заголовке «другой конец Земли», мы если и слукавили, то несильно: такое дерево растет только в Чили. А для парка «Краснодар» сайт Antipodes.map указывает в качестве абсолютно противоположной точки глобуса океанский простор примерно на полпути между Новой Зеландией и как раз-таки Чили.
Всего же за 2021 год парк «Краснодар» успел приукраситься семьюдесятью вазами из китайской сирени, скрывающей тайное послание клумбой-гигантом, а также четырьмя цельнометаллическими кукольными головами, которые мало-помалу примиряют публику с современным художественным концептуализмом.

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