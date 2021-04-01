В парке «Краснодар» появилась новая цветочная локация с секретом
Парк «Краснодар» 1 апреля рассказал о новой цветочной зоне с виолами
Видео, на котором показана новая локация, опубликовали в официальном инстаграме парка.
На кадрах видно полукруглую клумбу с изображением солнечных часов в центре. Цветочную композицию выполнили в желто-фиолетовых тонах.
«Сейчас цветы начинают набираться сил и наливаться цветом. И скоро вид у этого цветника будет совсем другой», — говорится в описании к посту.
Представители парка «Краснодар» отметили, что у новой локации есть особенности. Тех, кто знает, в чем секрет клумбы, попросили не выдавать «сюрприз» раньше времени.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в середине марта в парке «Краснодар» убрали светящийся шалфей, чтобы высадить живой. Кроме того, недавно по его территории запустили виртуальный тур, благодаря которому можно получить всю информацию об объектах в парке.