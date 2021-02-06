Американский скульптор сделал для парка «Краснодар» новые арт-объекты

Карачаево-Черкесия

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Американский скульптор Кен Келлехер презентовал в своем инстаграме новые арт-объекты для парка «Краснодар»

Художник создал для парка четыре зеркальные скульптуры. Фотографии арт-объектов Келлехер разместил в своем инстаграме. На публикацию обратил внимание паблик «Афиша Краснодара».

«Скульптуры «Внутренний ребенок» с нетерпением ждут поездки в свой новый дом в парк «Краснодар», — написал Кен Келлехер.

В другом посте, от 18 января, дизайнер рассказал, что набор из четырех скульптор будет отправлен в кубанскую столицу «на следующей неделе или около того».

Кен Келлехер — американский скульптор. Он живет и работает в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. Работы художника можно увидеть на современных выставках по всему миру, а небольшие работы скоро будут доступны в галерее J Steven Manolis в Майами.

Ранее Юга.ру писали о том, что в октябре 2019 года в парке «Краснодар» арт-группа Recycle представила скульптуру «Геолокация», которая имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах, и отождествляет долю секунды, застывшую в металле. В июне прошлого года в парке появился второй арт-объект Recycle — «Искусственная среда», который представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки.

В ноябре парк начали готовить к Новому году. На стадионе «Краснодар» развесили желтые снежинки, а в водоемах появились светящиеся лилии. Также посетители увидели поля со светодиодным шалфеем, а позже парк украсили зелеными полыми сферами с вырезами.

Искусство Краснодар парк «Краснодар»

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