В парке «Краснодар» появились 70 ваз из индийской сирени

Краснодарский край

Распечатать

Парк «Краснодар» 7 апреля представил новые декоративные украшения

В инстаграме парка «Краснодар» 7 апреля появились фотографии с новыми декоративными вазами, сплетенными из прутьев индийской сирени — лагерстремии. Их установили на аллее рядом с кафетерием.

Читайте также:

«Теперь 70 ваз, привезенных специально для меня из Китая, поселились в самых уютных уголках», — рассказали в парке.

Ранее Юга.ру писали, что парк «Краснодар» раскрыл секрет новой цветочной локации, состоящей из 140 тыс. цветов виолы.

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» Парки Растениеводство

Новости

В парке «Краснодар» появились 70 ваз из индийской сирени
СК возбудил дело против подростка, который ударил женщину битой в Краснодаре
Возле краснодарского цирка начали сносить торговую галерею
Пыльная буря, мусорные вихри, летающий металл. Подборка фото и видео сильного ветра на Кубани
В Геленджике машина мэра попала в ДТП
В Краснодаре мошенники обманом забирали жилье у одиноких пенсионерок

Лента новостей

Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
Вчера, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
6 апреля, 08:01
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Константин Трудик объясняет, почему все останутся в выигрыше, если сделать исторические кварталы пешеходными
«Честно скажу, мне не стыдно»
Вчера, 12:45
«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара

Реклама на портале