В парке «Краснодар» появились 70 ваз из индийской сирени
Парк «Краснодар» 7 апреля представил новые декоративные украшения
В инстаграме парка «Краснодар» 7 апреля появились фотографии с новыми декоративными вазами, сплетенными из прутьев индийской сирени — лагерстремии. Их установили на аллее рядом с кафетерием.
Читайте также:
«Теперь 70 ваз, привезенных специально для меня из Китая, поселились в самых уютных уголках», — рассказали в парке.
Ранее Юга.ру писали, что парк «Краснодар» раскрыл секрет новой цветочной локации, состоящей из 140 тыс. цветов виолы.
6 апреля, 08:01«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Константин Трудик объясняет, почему все останутся в выигрыше, если сделать исторические кварталы пешеходными
Вчера, 12:45«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара