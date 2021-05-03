Мэр Краснодара объяснил, почему этой весной в городе мало цветов

Глава Краснодара Евгений Первышов 3 мая в своем телеграм-канале рассказал, почему на большинстве муниципальных клумб пока что ничего не высажено

Мэр уверен, что сотрудники службы озеленения не виноваты в том, что цветов на муниципальных клумбах на данный момент «непривычно мало». Особенно это заметно на контрасте с частными садами и огородами, которые уже расцвели вовсю.

— Я потребовал разъяснения у озеленителей. Перепроверил и убедился, что причины объективные, и это не безалаберность. Почти 10 лет в нашем городе не было такой затяжной снежной зимы и холодной весны, как в этом году, — пишет Первышов.

По его словам, муниципалитету нерационально высаживать быстроцветущие растения — это именно они сейчас цветут на участках, принадлежащих частным и юридическим лицам.

— Тем, кто высаживает цветы возле своих домов или предприятий, отдельное спасибо! Но на улицах Краснодара мы не можем сажать растения, которые быстро отцветают. Мы высаживаем однолетние цветы, которые радуют глаз на протяжении нескольких месяцев. Из-за дождей, отсутствия солнца и холодных ночей некоторые однолетние цветы в питомниках даже еще без бутонов.

Несмотря на это, по словам Первышова, муниципальные озеленители уже начали высаживать первые партии весенних цветов. До конца мая мэрия планирует нагнать отставание и высадить все 330 тысяч цветов-однолетников, что были запланированы в начале года.

Стоит отметить, что если в Краснодаре цветам холодно, то в Сочи в 2021 году наблюдается противоположная картина: камелия и верба в этом сезоне зацвели на два месяца раньше обычного, мимоза — на полтора, а экзотический каллистемон — на целых три.