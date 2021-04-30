Перед майскими выходными Краснодар встал в 10-балльных пробках

Напомним, жителей Краснодарского края ждут длинные праздничные выходные — с 1 по 11 мая. В последний рабочий день, 30 апреля, в краевом центре уже с утра скопились 8-балльные пробки. В сторону центра стояли улицы Уральская, Мачуги, Трамвайная и Красных Партизан. Также движение было затруднено на Южном обходе по направлению к Тургеневскому шоссе.

В 15:36 сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что загруженность дорог в Краснодаре составила 9 баллов (на 3 балла больше обычного), а к 16:42 уровень пробок достиг 10 баллов .