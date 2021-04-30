Перед майскими выходными Краснодар встал в 10-балльных пробках
На дорогах Краснодара во второй половине дня 30 апреля образовались дорожные заторы
Напомним, жителей Краснодарского края ждут длинные праздничные выходные — с 1 по 11 мая. В последний рабочий день, 30 апреля, в краевом центре уже с утра скопились 8-балльные пробки. В сторону центра стояли улицы Уральская, Мачуги, Трамвайная и Красных Партизан. Также движение было затруднено на Южном обходе по направлению к Тургеневскому шоссе.
В 15:36 сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что загруженность дорог в Краснодаре составила 9 баллов (на 3 балла больше обычного), а к 16:42 уровень пробок достиг 10 баллов.
В 15:39 аналитики заметили необычный сложный затор: пробка длиной 7 км растянулась по улицам Ставропольской, Трамвайной, Мачуги и Бородинской от 2-й Пятилетки до Джубгинской. Водители потеряли в ней 1 час 13 минут, что на 52 минуты больше обычного.
Смотрите онлайн-карту:
Также была загружена Кубанская Набережная в сторону Тургеневского моста. К 16:03 плотность трафика на этой магистрали достигла 8 баллов (на 5 баллов больше обычного), в то время как уровень пробок в целом по городу составлял 6 баллов.
В 17:42 в Краснодаре зафиксировали самую длинную пробку для этого времени суток за последнюю неделю: на Южном Обходе затор растянутся на 8,8 км — от сервисного центра до улицы Адыгейской. В это время общая загруженность дорог Краснодара составляла 8 баллов.
А в 19:00, когда пробки опустились до 6 баллов, Ростовское шоссе в сторону выезда из города встало в 10-балльном заторе (на 3 балла выше обычного). К моменту публикации новости там сохраняется довольно сложная дорожная ситуация — машины стоят от развязки на Петра Метальникова до улицы Южной.
Читайте также:
В целом к 20:30 уровень пробок в Краснодаре опустился до 4 баллов. Однако движение по-прежнему затруднено на Южном и Западном Обходах, возле хутора Ленина, на улице Уральской и перед Яблоновским мостом в сторону выезда из города. Также стоит трасса в районе станицы Новотитаровской.
Ранее Юга.ру писали, что 29 апреля в центре Краснодара на 10 дней перекрыли две улицы из-за репетиций парада Победы.