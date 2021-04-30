5 детей погибли и 13 пострадали в ДТП на Ставрополье. Собрали все подробности

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 30 апреля случилось массовое ДТП с участием грузовика и автобуса, в котором ехала детская баскетбольная команда

Вечером 30 апреля на трассе «Астрахань — Ставрополь» столкнулись три автомобиля — микроавтобус с детьми, грузовик и легковой автомобиль. В автобусе в этот момент находились 18 пассажиров: 14 детей и 4 взрослых.

По предварительной версии ГИБДД, аварию мог спровоцировать обгон легкового автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю. По данным ведомства, автомобиль ВАЗ пытался обогнать грузовик, но не успел завершить маневр и задел его по касательной. Грузовик опрокинулся и столкнулся с микроавтобусом с детьми, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии погибли 5 детей, еще 13 пассажиров пострадали. Изначально СМИ сообщали о 6 погибших, но источник ТАСС подтвердил, что врачам удалось реанимировать одного ребенка.

Позже стало известно, что в ДТП попали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 2 Волгограда. Женская баскетбольная команда направлялась на соревнования, которые, по данным Волгоградской областной федерации баскетбола, не были согласованы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Напомним, в марте прошлого года на Кубани в двух ДТП погибли трехлетний ребенок и подросток. В конце года еще один подросток скончался в аварии в Краснодаре. А в марте 2021 в Белореченском районе в школьный автобус врезалась «семерка». Тогда госпитализировали одного ученика.

Баскетбол ГИБДД Дети ДТП смерть Ставрополь

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