Подросток погиб в аварии в Краснодаре
Днем 5 декабря в Краснодаре произошло ДТП
Информация об аварии поступила в 17:40. По предварительным данным, 36-летний водитель Kia ехал по улице Новороссийской со стороны Лизы Чайкиной в сторону Симферопольской. Во время разворота он нарушил очередность проезда автотранспорта и столкнулся с Lada Largus, которая двигалась во встречном направлении. Судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале «ЧП Краснодар», попавшая в ДТП иномарка — это такси.
В результате погиб 14-летний пассажир Kia. Также пострадала пассажирка отечественной легковушки, ее доставили в медучреждение с переломами обеих ног. Виновник ДТП был трезв по внешним признакам. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Как писали Юга.ру, 3 декабря в Красноармейском районе перевернулась машина такси, водитель погиб. А спустя день в Каневском районе полицейский выехал на встречку и устроил массовое ДТП с пятью погибшими.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?