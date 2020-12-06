Подросток погиб в аварии в Краснодаре

Информация об аварии поступила в 17:40. По предварительным данным, 36-летний водитель Kia ехал по улице Новороссийской со стороны Лизы Чайкиной в сторону Симферопольской. Во время разворота он нарушил очередность проезда автотранспорта и столкнулся с Lada Largus, которая двигалась во встречном направлении. Судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале «ЧП Краснодар», попавшая в ДТП иномарка — это такси.

В результате погиб 14-летний пассажир Kia. Также пострадала пассажирка отечественной легковушки, ее доставили в медучреждение с переломами обеих ног. Виновник ДТП был трезв по внешним признакам. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, 3 декабря в Красноармейском районе перевернулась машина такси, водитель погиб. А спустя день в Каневском районе полицейский выехал на встречку и устроил массовое ДТП с пятью погибшими.