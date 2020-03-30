В выходные на Кубани в двух ДТП погибли трехлетний ребенок и подросток

В Усть-Лабинском районе и Апшеронске 28 марта произошли автомобильные аварии, в которых пострадали и погибли люди

Первая смертельная авария случилась в 6:30 на грунтовой дороге на подъезде к станице Ладожской. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, съехал с дороги, в результате машина перевернулась и врезалась в дерево. В результате ДТП водителя и 17-летнего пассажира госпитализировали, еще один 19-летний молодой человек погиб на месте.

Другая авария произошла в 18:20 в Апшеронске на улице Подлесной. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 на нерегулируемом перекрестке не уступил машине Lada Kalina и врезался в нее. В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик, который позже умер в больнице.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок сидел на переднем пассажирском сидении без детского кресла. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.