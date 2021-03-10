Подросток пострадал в ДТП со школьным автобусом на Кубани

Авария произошла в 19:15 на 21-м км трассы Майкоп — Кореновск. По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны Усть‑Лабинска в направлении Майкопа и на нерегулируемом перекрестке выехал на встречку. «Семерка» врезалась в школьный автобус ПАЗ, который двигался впереди в попутном направлении и поворачивал налево.

В ДТП пострадала 15-летняя школьница. Ее госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства случившегося, на водителя легковушки составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12 КоАП РФ). Также вынесено постановление об административном правонарушении за отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На место происшествия были направлены два экипажа ДПС, которые оградили место ДТП конусами и патрульными машинами с включенными световыми спецсигналами, чтобы предотвратить наезд на его участников, уточнили 10 марта порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.