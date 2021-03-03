Мужской монастырь Тимашевска попросил Кондратьева перенести строительство мусорного полигона
Свято-Духов мужской монастырь попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева перенести полигон для захоронения отходов в другое место
В Роговском сельском поселении в Тимашевском районе возле хутора Некрасов запланировали строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса. Работами займется АО «Мусороуборочная компания», которое стало регоператором Тимашевской зоны в конце 2020 года, сообщили в «Экологической вахте по Северному Кавказу».
В километре от места предполагаемого мусорного полигона находится тимашевский Свято-Духов мужской монастырь. Его настоятель, архимандрит Иоанн, 21 февраля направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
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«Недавно стало известно, что в километре от этого Святого места запланировано размещение мусорного полигона. Подобный факт очень беспокоит братию монастыря и многочисленных паломников, даже само по себе нахождение такого «объекта»в прямой видимости, оскорбляет чувства верующих», — сказано в обращении.
Настоятель напомнил губернатору, что возле монастыря располагаются земли сельхозназначения, виноградники, сады, теплицы, пруды по разведению рыбы. По мнению священника, сточные воды загрязнят землю, а также до монастыря будет доходить неприятный запах со стороны полигона.
По границе участка, который рассматривают под полигон, расположена балка, которая проходит по границе скита монастыря через весь хутора Некрасова и хутор Карла Маркса. Далее она впадает в реку Кирпили, которая проходит через Тимашевский и Приморско-Ахтарский район и впадает в Азовское море.
В заключении настоятель попросил Кондратьева помочь и перенести строительство полигона в другое место.
По словам координатора «Эковахты» Андрея Рудомахи, обращение священника — еще одно свидетельство того, насколько криво спроектирована территориальная схема обращения с отходами на территории Краснодарского края.
«Места для размещения новых мусорных полигонов выбирались «на глазок», без учета мнения жителей и других заинтересованных сторон, без проведения соответствующих изысканий. В результате такой некомпетентности чиновников, которые занимались этим вопросом, в большинстве зон для строительства новых полигонов были выбраны неподходящие участки, что поставило «мусорную реформу» в крае на грань провала», — заявил Рудомаха.