Мужской монастырь Тимашевска попросил Кондратьева перенести строительство мусорного полигона

Свято-Духов мужской монастырь попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева перенести полигон для захоронения отходов в другое место

В Роговском сельском поселении в Тимашевском районе возле хутора Некрасов запланировали строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса. Работами займется АО «Мусороуборочная компания», которое стало регоператором Тимашевской зоны в конце 2020 года, сообщили в «Экологической вахте по Северному Кавказу» .

В километре от места предполагаемого мусорного полигона находится тимашевский Свято-Духов мужской монастырь. Его настоятель, архимандрит Иоанн, 21 февраля направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«Недавно стало известно, что в километре от этого Святого места запланировано размещение мусорного полигона. Подобный факт очень беспокоит братию монастыря и многочисленных паломников, даже само по себе нахождение такого «объекта»в прямой видимости, оскорбляет чувства верующих », — сказано в обращении.

Настоятель напомнил губернатору, что возле монастыря располагаются земли сельхозназначения, виноградники, сады, теплицы, пруды по разведению рыбы. По мнению священника, сточные воды загрязнят землю, а также до монастыря будет доходить неприятный запах со стороны полигона.

По границе участка, который рассматривают под полигон, расположена балка, которая проходит по границе скита монастыря через весь хутора Некрасова и хутор Карла Маркса. Далее она впадает в реку Кирпили, которая проходит через Тимашевский и Приморско-Ахтарский район и впадает в Азовское море.

В заключении настоятель попросил Кондратьева помочь и перенести строительство полигона в другое место.