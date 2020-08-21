В Горячем Ключе остановили строительство канатки из-за отсутствия разрешения

Краснодарский край

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21 августа стало известно о ходе проверки возведения канатной дороги в горах под Горячим Ключом

Проект канатной дороги от берега реки Псекупс до одной из вершин хребта Котх представили на экономическом форуме в Сочи в 2017 году. ООО «Прогресс-инвест» подписало с администрацией Горячего Ключа протокол о сотрудничестве. Предполагалось, что нижняя часть канатки будет выходить на федеральную трассу, ведущую из Краснодара в Сочи. На вершине горы планировали сделать смотровую площадку и коннотуристическую базу.

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В начале августа 2020 года «Экологическая вахта по Северному Кавказу» обратила внимание на проблему и опубликовала на своем сайте фотографии со стройки канатки. 

Позже рабочая группа по контролю за соблюдением градостроительного законодательства из администрации края осмотрела объект и выяснила, что застройщик не прошел процедуру согласования и не получил разрешение на строительство. Между тем, в лесу вдоль горного хребта уже вырубили широкую просеку, подготовили фундамент для нижней посадочной станции и несколько опор для канатной дороги.

Строительные работы остановили, в отношении «Прогресс-инвест» составили акт о нарушении законодательства, сообщил 21 августа «Коммерсант-Юг».

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Как глава Горячего Ключа оказывал "организационную поддержку" незаконному строительству канатной дороги на хребте Котх Межведомственная рабочая группа выявила грубейшие нарушения закона при реализации "масштабного инвестиционного проекта" В Горячем Ключе недавно завершила работу созданная распоряжением губернатора Кубани В.Кондратьева межведомственная рабочая группа по анализу соблюдения градостроительного и земельного законодательства. Одной из наиболее удивительных "находок" в бесконечной череде творящегося на территории города беспредела, которые были выявлены этой группой, стал факт крупномасштабного незаконного строительства канатной дороги на хребте Котх. Как выяснилось, и сведение леса с вырубкой тысяч деревьев для подготовки площадей под строительство, и само строительство этого объекта осуществлялись незаконно. При этом лесам и ландшафтам хребта Котх нанесён материальный ущерб в особо крупном размере... Подробнее: http://ewnc.org/node/28371

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