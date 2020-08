В Горячем Ключе остановили строительство канатки из-за отсутствия разрешения

View this post on Instagram

Как глава Горячего Ключа оказывал "организационную поддержку" незаконному строительству канатной дороги на хребте Котх Межведомственная рабочая группа выявила грубейшие нарушения закона при реализации "масштабного инвестиционного проекта" В Горячем Ключе недавно завершила работу созданная распоряжением губернатора Кубани В.Кондратьева межведомственная рабочая группа по анализу соблюдения градостроительного и земельного законодательства. Одной из наиболее удивительных "находок" в бесконечной череде творящегося на территории города беспредела, которые были выявлены этой группой, стал факт крупномасштабного незаконного строительства канатной дороги на хребте Котх. Как выяснилось, и сведение леса с вырубкой тысяч деревьев для подготовки площадей под строительство, и само строительство этого объекта осуществлялись незаконно. При этом лесам и ландшафтам хребта Котх нанесён материальный ущерб в особо крупном размере... Подробнее: http://ewnc.org/node/28371