В Горячем Ключе остановили строительство канатки из-за отсутствия разрешения

Проект канатной дороги от берега реки Псекупс до одной из вершин хребта Котх представили на экономическом форуме в Сочи в 2017 году. ООО «Прогресс-инвест» подписало с администрацией Горячего Ключа протокол о сотрудничестве. Предполагалось, что нижняя часть канатки будет выходить на федеральную трассу, ведущую из Краснодара в Сочи. На вершине горы планировали сделать смотровую площадку и коннотуристическую базу.

В начале августа 2020 года «Экологическая вахта по Северному Кавказу» обратила внимание на проблему и опубликовала на своем сайте фотографии со стройки канатки.

Позже рабочая группа по контролю за соблюдением градостроительного законодательства из администрации края осмотрела объект и выяснила, что застройщик не прошел процедуру согласования и не получил разрешение на строительство. Между тем, в лесу вдоль горного хребта уже вырубили широкую просеку, подготовили фундамент для нижней посадочной станции и несколько опор для канатной дороги.

Строительные работы остановили, в отношении «Прогресс-инвест» составили акт о нарушении законодательства, сообщил 21 августа «Коммерсант-Юг».