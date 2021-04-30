Свалка в поселке Российском Краснодара причинила природе ущерб на 2,7 млн рублей

В конце апреля «Эковахта» сообщила, что суд взыскал с компании «Новые технологии» 2,7 млн рублей за свалку в краснодарском поселке Российском

В мае 2019 года специалисты Росприроднадзора совместно с сотрудниками Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) провели осмотр территории в районе поселка Российского. Собственником участка в 10 га, который относится к землям сельхозначения, является компания «Новые технологии».

Специалисты установили, что на площади в 1 тыс. 760 кв. метров компания свалила бытовые и строительные отходы. Пробы почв показали негативное влияние на окружающую среду. Размер ущерба составил почти 2,7 млн рублей. Компании предложили добровольно возместить ущерб, но руководство организации не сделало этого.

В конце сентября 2020 года Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании. Суд удовлетворил иск и взыскал с компании «Новые технологии» почти 2,7 млн рублей за ущерб, причиненный окружающей среде, сообщили 27 апреля 2021 года в «Экологической вахте по Северному Кавказу».