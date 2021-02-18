В Анапе начали сносить 12-этажный дом. Его застройщик пытался покончить с собой в суде
В Анапе в феврале по решению суда начали сносить многоквартирный дом, который построили 9 лет назад
Многоквартирный дом на пересечении улиц Таманской и Калинина построили в 2012 году. На каждом из 12 этажей расположено по 13 квартир, однако они не подключены к коммуникациям. В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что здание построили без документов и с нарушением градостроительных норм. Кроме того, у дома нет полноценного двора и парковки.
Анапский городской суд постановил снести дом в 2015-м году, однако собственники это решение не исполнили. Из-за этого начались судебные процессы в городском и краевом суде. Теперь здание будет сносить мэрия Анапы. Сейчас начался демонтаж здания, перегородок и несущих конструкций.
Отметим, что в краевой администрации не уточнили, сколько человек купили квартиры в доме. Также неизвестно, каким образом обманутым дольщикам оказали помощь.
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Застройщиком многоквартирного дома был анапский предприниматель Сергей Антипин. По версии следствия, с 2010 по 2014 год люди вкладывали деньги в дом на улице Таманской, 4А. Здание построили, однако Анапский городской суд признал его самостроем и постановил снести. Только в 2018 году следствие обвинило застройщика в мошенничестве с деньгами дольщиков на сумму 81,8 млн рублей.
Во время заседания суда 15 мая 2019 года Антипин порезал себе руки, чтобы привлечь внимание. Его защитники объяснили, что он уже восемь месяцев находится в следственном изоляторе, при этом никаких следственных действий не ведется, сообщал «Блокнот Анапы». По данным из открытых источников, суд приговорил Антипина к семи годам лишения свободы.
Кроме того, после задержания в 2018 году Антипин писал открытое письмо на имя бывшего главы МВД Владимира Колокольцева. В нём предприниматель рассказал, что из-за бюрократии не сразу получил разрешение на строительство. Однако в мае 2012 года суд отказал мэрии Анапы в сносе недостроенного на тот момент здания и признал право собственности Антипина и его коллеги. По словам мужчины, в тот раз суд установил, что дом возводился в соответствии с законом. Кроме того, строение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, не создает угрозу жизни и здоровья и не грозит обвалом. В 2013-м здание достроили, однако администрация Анапы не дала разрешение на ввод в эксплуатацию и обратилась в суд.