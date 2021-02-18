В Анапе начали сносить 12-этажный дом. Его застройщик пытался покончить с собой в суде

В Анапе в феврале по решению суда начали сносить многоквартирный дом, который построили 9 лет назад

Многоквартирный дом на пересечении улиц Таманской и Калинина построили в 2012 году. На каждом из 12 этажей расположено по 13 квартир, однако они не подключены к коммуникациям. В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что здание построили без документов и с нарушением градостроительных норм. Кроме того, у дома нет полноценного двора и парковки.

Анапский городской суд постановил снести дом в 2015-м году, однако собственники это решение не исполнили. Из-за этого начались судебные процессы в городском и краевом суде. Теперь здание будет сносить мэрия Анапы. Сейчас начался демонтаж здания, перегородок и несущих конструкций.

Отметим, что в краевой администрации не уточнили, сколько человек купили квартиры в доме. Также неизвестно, каким образом обманутым дольщикам оказали помощь.