Режим повышенной готовности на Кубани продлят до конца майских праздников
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 апреля сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе
Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса действует на Кубани больше года. Каждые две недели губернатор Вениамин Кондратьев продлевает его.
26 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что режим повышенной готовности продлен до 12 мая. Губернатор принял такое решение в преддверии курортного сезона и майских праздников.
Так, всем жителям и гостям региона рекомендовано продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Организации и индивидуальные предприниматели также должны обеспечить работников и посетителей масками и санитайзерами. При этом пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Соответствующее постановление Кондратьев подпишет в ближайшие дни, добавили в администрации.
Отметим, в конце марта Кондратьев рассказал, что в майские праздники регион посетят 500 тыс. туристов.