Режим повышенной готовности на Кубани продлят до конца майских праздников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 апреля сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе

Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса действует на Кубани больше года. Каждые две недели губернатор Вениамин Кондратьев продлевает его.

26 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что режим повышенной готовности продлен до 12 мая. Губернатор принял такое решение в преддверии курортного сезона и майских праздников.