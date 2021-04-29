Режим повышенной готовности на Кубани продлят до конца майских праздников

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 апреля сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе

Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса действует на Кубани больше года. Каждые две недели губернатор Вениамин Кондратьев продлевает его.

26 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что режим повышенной готовности продлен до 12 мая. Губернатор принял такое решение в преддверии курортного сезона и майских праздников

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Так, всем жителям и гостям региона рекомендовано продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Организации и индивидуальные предприниматели также должны обеспечить работников и посетителей масками и санитайзерами. При этом пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Соответствующее постановление Кондратьев подпишет в ближайшие дни, добавили в администрации.

Отметим, в конце марта Кондратьев рассказал, что в майские праздники регион посетят 500 тыс. туристов.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Краснодар Праздники

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