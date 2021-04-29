Краснодарцы сняли видео с разбитой дорогой в ФМР, по которой им приходится ездить из-за перекрытого шлагбаумом выезда

В Краснодаре жителям ЖК «Цветы» огородили все выезды шлагбаумами и теперь они ежедневно ездят по разбитой дороге вдоль свалки. В конце апреля краснодарцы показали видео этой дороги

В начале апреля в редакцию портала Юга.ру обратились жители ЖК «Цветы», который находится в Фестивальном микрорайоне Краснодара. Семь 17-этажных домов стоят вдоль улицы Круговой, которая не примыкает к другим дорогам. Единственный асфальтированный проезд проходил через двор жилого дома на улице Симиренко, 37, но из-за автомобильного трафика там установили шлагбаум. Все доступные съезды с улицы Круговой проходят через жилые комплексы на улице Симиренко, но там участки дорог жители давно перекрыли шлагбаумами. Ситуация вызвала общественный резонанс, после чего жители домов на Симиренко, 37 заявили, что сквозной проезд между домами запрещен правилами дорожного движения, а шлагбаум установлен законно. В администрации города с этим согласились.

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Застройщик ЖК «Цветы» обещал построить дорогу на Круговой, которая переходит в Стахановскую, но этому помешал долгострой, который находятся в ведомстве Министерства обороны РФ. В мэрии объяснили, что для окончания строительства нужно перевести этот ЖК в собственность города. Согласно генплану Краснодара, улица Круговая станет магистральной и соединит западную и восточную части города. А с ФМР Круговую хотят соединить через Совхозную, Ковалева и Коржнева. Все эти пути должны пройти через Симиренко. Однако проблема заключается в том, что часть улицы Симиренко находится в аренде у «Черноморской финансовой компании».

Депутат гордумы Краснодара Игорь Шибалкин 15 апреля написал в своем телеграм-канале, что департамент транспорта Краснодара не выдавал согласование на строительство мест пересечения и примыкания к муниципальной дороге для ЖК «Цветы». А Минобороны игнорирует просьбы администрации города передать участок дороги в муниципальную собственность. «Полагаю, что могли быть злоупотребления и формальный подход в принятии решений. У меня сложилось ощущение, что департамент архитектуры готов выдать разрешение на строительство многоквартирного дома хоть в чистом поле. Скорее всего это проблема нормативного регулирования», — резюмировал Шибалкин. Он отметил, что на совещании в гордуме Краснодара 5 апреля выяснилось, что строительная компания уже инициировала расторжение договора аренды. Депутаты будут добиваться, чтобы департаменту транспорта поручили заказать проект планировки территории для организации инфраструктуры.