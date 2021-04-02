Жители ФМР, которые начали устанавливать шлагбаумы во дворах, заявили, что всё законно. Власти Краснодара с ними согласились
Жители многоэтажек в ФМР, которые собрались устанавливать шлагбаумы, 2 апреля попросили Юга.ру осветить их версию событий
Что случилось? Накануне в редакцию портала Юга.ру обратились жители ЖК «Цветы», который находится на улице Круговой в Фестивальном микрорайоне. Люди рассказали, что единственный асфальтированный проезд проходил через двор многоэтажного дома на улице Симиренко, 37. Однако из-за увеличения автомобильного трафика через этот проезд собственники квартир решили установить шлагбаумы на придомовой территории.
После установки шлагбаумов жители семи 17-этажных домов практически окажутся отрезанными от дорог: альтернативный проезд через улицу Стахановскую сильно разбит и проходит мимо гаражей и долгостроя, принадлежащего Минобороны РФ. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.
Что рассказали жители других домов? После выхода первой новости в редакцию обратились жители домов на улице Симиренко, 37. Они рассказали, что сквозной проезд между домами запрещен правилами дорожного движения, а жильцы приняли решение установить шлагбаумы на общем собрании и это законно. Также люди пожаловались, что проезжающие мимо автомобили не сбавляли скорость во дворе, несмотря на лежачий полицейский.
«Кто встанет на нашу сторону? Меня лично чуть дважды не сбили, когда я переходила дорогу, направляясь выбросить мусор, еще и обматерил из окна автомобиля. По нашей дороге ездят самосвалы и грузовые автомобили. Движение круглые сутки», — пожаловалась женщина, которая живет в доме на улице Симиренко.
Местная жительница возмутилась, почему за счет безопасности одних людей решаются вопросы комфортного проезда других. По ее словам, во дворе машины уже притирали друг друга и не могли разъехаться.
Женщина подчеркивает, что установка шлагбаумов на их придомовой территории законна. Более того, жильцы неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой помочь разобраться в ситуации.
«Во вложении [есть в распоряжении редакции] один из ответов администрации, в котором они сами рекомендуют нам разбираться самостоятельно и ограничить движение решением общего собрания. Решение висит у нас в подъездах», — резюмировала местная жительница.
Что говорят власти Краснодара? В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру объяснили, что, по информации управления по жилищным вопросам, на придомовой территории на улице Симиренко, 37 к. 1–3 шлагбаумы установлены законно — на основании протокола общедомового собрания.
Городские власти добавили, что для того, чтобы определить законность установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома, необходимо обратиться в свою управляющую организацию либо в управление по жилищным вопросам. Подать обращение можно лично на улице Кузнечной, 6 (7 этаж, кабинет № 1). Также можно направить электронное обращение через государственную информационную систему ЖКХ — для этого нужно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».
Если выяснится, что шлагбаумы или другие заграждения на придомовой территории установлены законно, но при этом препятствуют доступу жителей соседних домов к дорогам общего пользования, жители могут обратиться в суд с исковым заявлением об устранении таких препятствий.
По данным управления гражданской защиты, чтобы выяснить, соответствует ли заграждение на придомовой территории правилам противопожарного режима, управляющая организация может обратиться в городской отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Если окажется, что ограждение не соответствует нормам, будет выдано предостережение о недопустимости нарушения правил противопожарного режима.