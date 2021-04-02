Жители многоэтажек в ФМР, которые собрались устанавливать шлагбаумы, 2 апреля попросили Юга.ру осветить их версию событий

Что случилось? Накануне в редакцию портала Юга.ру обратились жители ЖК «Цветы», который находится на улице Круговой в Фестивальном микрорайоне. Люди рассказали, что единственный асфальтированный проезд проходил через двор многоэтажного дома на улице Симиренко, 37. Однако из-за увеличения автомобильного трафика через этот проезд собственники квартир решили установить шлагбаумы на придомовой территории. После установки шлагбаумов жители семи 17-этажных домов практически окажутся отрезанными от дорог: альтернативный проезд через улицу Стахановскую сильно разбит и проходит мимо гаражей и долгостроя, принадлежащего Минобороны РФ. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Что рассказали жители других домов? После выхода первой новости в редакцию обратились жители домов на улице Симиренко, 37. Они рассказали, что сквозной проезд между домами запрещен правилами дорожного движения, а жильцы приняли решение установить шлагбаумы на общем собрании и это законно. Также люди пожаловались, что проезжающие мимо автомобили не сбавляли скорость во дворе, несмотря на лежачий полицейский. «Кто встанет на нашу сторону? Меня лично чуть дважды не сбили, когда я переходила дорогу, направляясь выбросить мусор, еще и обматерил из окна автомобиля. По нашей дороге ездят самосвалы и грузовые автомобили. Движение круглые сутки», — пожаловалась женщина, которая живет в доме на улице Симиренко. Местная жительница возмутилась, почему за счет безопасности одних людей решаются вопросы комфортного проезда других. По ее словам, во дворе машины уже притирали друг друга и не могли разъехаться. Женщина подчеркивает, что установка шлагбаумов на их придомовой территории законна. Более того, жильцы неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой помочь разобраться в ситуации. «Во вложении [есть в распоряжении редакции] один из ответов администрации, в котором они сами рекомендуют нам разбираться самостоятельно и ограничить движение решением общего собрания. Решение висит у нас в подъездах», — резюмировала местная жительница.