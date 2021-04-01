В Краснодаре на ФМР начали устанавливать шлагбаумы во дворах. Из-за этого жители семи многоэтажек оказались отрезаны от дороги

Краснодарский край

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В Краснодаре в конце марта жители семи 17-этажных домов на ФМР остались без выездов после того, как в соседних домах начали устанавливать шлагбаумы

В редакцию портала Юга.ру обратились жители ЖК «Цветы», который находится в Фестивальном микрорайоне. Семь 17-этажных домов стоят вдоль улицы Круговой, у которой нет примыканий к другим дорогам. Единственный асфальтированный проезд проходил через двор жилого дома на улице Симиренко, 37. Однако после заселения ЖК «Цветы» автомобильный трафик через этот проезд усилился, и жители дома решили установить шлагбаумы на придомовой территории. Таким образом, жильцы семи многоэтажек лишились единственной возможности выезда на улицу Круговую. 

Ниже приведена карта, на которой:

  • красная линия — асфальтированный участок улицы Круговой;
  • серая линий — нет проезда;
  • синяя линия — разбитый участок дороги вдоль гаражей и долгостроев, принадлежащих Минобороны РФ;
  • зеленая линия — единственный асфальтированный выезд на улицу Круговую через дворы;
  • фиолетовые метки — места, где начали устанавливать шлагбаумы.

Все доступные съезды с улицы Круговой сейчас проходят через жилые комплексы на улице Симиренко. На части дорог жильцы уже давно установили шлагбаумы, теперь их планируют оборудовать в ЖК «Янтарный» (фиолетовые метки).

Изначально застройщик обещал соединить улицы Круговую и Стахановскую, однако дорогу не сделали из-за долгостроя на последней. По данным администрации Краснодара, недостроенные дома находятся в ведомстве Министерства обороны РФ. Для окончания строительства необходимо перевести этот ЖК в муниципальную собственность, но процесс затянулся. 

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Согласно генплану Краснодара, улица Круговая станет магистральной, соединяя западные и восточные части города. С Фестивальным микрорайоном Круговую хотят соединить через улицы Совхозную, Ковалева и Коржнева. Все эти пути должны пройти через улицу Симиренко (от «Магнита» до Коржнева).

По словам местных жителей, проблема заключается в том, что часть улицы Симиренко находится в аренде у «Черноморской финансовой компании» (ЧФК). Предприятие не ремонтирует дорогу, в то время как мэрия заявляла, что арендатор не нарушает условий договора.

«В итоге получается, чтобы организовать согласно Генплану дорогу в ФМР, необходимо расторгнуть договор аренды с ЧФК, вернуть в муниципальную собственность данную дорогу и включить в план реконструкции. На сегодняшний день ситуация сложная. Собственники ограждают свои территории и проезд через них становится невозможным», — рассказал порталу Юга.ру член общественного совета при администрации Прикубанского округа Иван Майстренко.

Портал Юга.ру обращался в пресс-службу администрации Краснодара, однако там не смогли предоставить оперативный комментарий. Жители ЖК «Цветы», которые оказались практически заблокированы на улице Круговой, попросили городскую мэрию разобраться с ситуацией и построить альтернативные выезды.

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В Краснодаре на ФМР начали устанавливать шлагбаумы во дворах. Из-за этого жители семи многоэтажек оказались отрезаны от дороги
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