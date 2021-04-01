В Краснодаре на ФМР начали устанавливать шлагбаумы во дворах. Из-за этого жители семи многоэтажек оказались отрезаны от дороги

В Краснодаре в конце марта жители семи 17-этажных домов на ФМР остались без выездов после того, как в соседних домах начали устанавливать шлагбаумы

В редакцию портала Юга.ру обратились жители ЖК «Цветы», который находится в Фестивальном микрорайоне. Семь 17-этажных домов стоят вдоль улицы Круговой, у которой нет примыканий к другим дорогам. Единственный асфальтированный проезд проходил через двор жилого дома на улице Симиренко, 37. Однако после заселения ЖК «Цветы» автомобильный трафик через этот проезд усилился, и жители дома решили установить шлагбаумы на придомовой территории. Таким образом, жильцы семи многоэтажек лишились единственной возможности выезда на улицу Круговую.

Ниже приведена карта, на которой: красная линия — асфальтированный участок улицы Круговой;

серая линий — нет проезда;

синяя линия — разбитый участок дороги вдоль гаражей и долгостроев, принадлежащих Минобороны РФ;

зеленая линия — единственный асфальтированный выезд на улицу Круговую через дворы;

фиолетовые метки — места, где начали устанавливать шлагбаумы.

Все доступные съезды с улицы Круговой сейчас проходят через жилые комплексы на улице Симиренко. На части дорог жильцы уже давно установили шлагбаумы, теперь их планируют оборудовать в ЖК «Янтарный» (фиолетовые метки). Изначально застройщик обещал соединить улицы Круговую и Стахановскую, однако дорогу не сделали из-за долгостроя на последней. По данным администрации Краснодара, недостроенные дома находятся в ведомстве Министерства обороны РФ. Для окончания строительства необходимо перевести этот ЖК в муниципальную собственность, но процесс затянулся.

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Согласно генплану Краснодара, улица Круговая станет магистральной, соединяя западные и восточные части города. С Фестивальным микрорайоном Круговую хотят соединить через улицы Совхозную, Ковалева и Коржнева. Все эти пути должны пройти через улицу Симиренко (от «Магнита» до Коржнева). По словам местных жителей, проблема заключается в том, что часть улицы Симиренко находится в аренде у «Черноморской финансовой компании» (ЧФК). Предприятие не ремонтирует дорогу, в то время как мэрия заявляла, что арендатор не нарушает условий договора. «В итоге получается, чтобы организовать согласно Генплану дорогу в ФМР, необходимо расторгнуть договор аренды с ЧФК, вернуть в муниципальную собственность данную дорогу и включить в план реконструкции. На сегодняшний день ситуация сложная. Собственники ограждают свои территории и проезд через них становится невозможным», — рассказал порталу Юга.ру член общественного совета при администрации Прикубанского округа Иван Майстренко.