В Сочи зацвели пионы, которые не встречаются больше нигде в мире

В апреле в Сочи зацвели редкие виды пионов, которые не растут больше нигде в мире

В пресс-службе национального парка Сочи 27 апреля сообщили, что в заповеднике зацвели редкие виды пионов. Все они находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России. Некоторые из них растут только на Кавказе и не встречаются больше нигде в мире.

Численность всех пионов резко сокращается. Это происходит из-за хозяйственного освоения горных склонов, строительства трубопроводов и дорог, сбора цветов в качестве лекарственного растения. Администрация парка просит посетителей не собирать букеты из этих цветов. Этот вид растения устроен так, что цветок увянет прямо в руках.

Также руководство парка напоминает, что за уничтожение краснокнижных растений полагается наказание. Это штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей для граждан, от 15 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Также за каждый сорванный цветов нацпарке придется заплатить 450 рублей.