В Сочи распустился редкий цветок, который называют собачьим зубом

Кандык переводится с тюркского как «собачий зуб». Такое название растение получило за характерную форму луковицы. Легенда гласит, что однажды по лесу бежала собака, споткнулась и больно ударилась о корягу. Собака стала грызть корягу, но сломала клыки. А весной из ее клыков выросли удивительные цветы.

«Цветок поражает своей красотой, но, к сожалению, имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и численности», — рассказали 15 апреля в пресс-службе Сочинского национального парка.