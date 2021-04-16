В Сочи распустился редкий цветок, который называют собачьим зубом
В лесах Сочи в середине апреля зацвело краснокнижное растение — кандык кавказский
Кандык переводится с тюркского как «собачий зуб». Такое название растение получило за характерную форму луковицы. Легенда гласит, что однажды по лесу бежала собака, споткнулась и больно ударилась о корягу. Собака стала грызть корягу, но сломала клыки. А весной из ее клыков выросли удивительные цветы.
«Цветок поражает своей красотой, но, к сожалению, имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и численности», — рассказали 15 апреля в пресс-службе Сочинского национального парка.
Кандык внешне напоминает цикламен, а его бутон раскрывается буквально на глазах и держится до восьми дней. Цветок у кандыка кавказского чаще всего один, белый, крайне редко — розоватый. В середине цветка расположены крупные желтоватые или белые тычинки. После цветения появляется плод-коробочка с небольшим количеством семян.
В предгорьях Сочинского нацпарка кандык цветет сразу вслед за подснежниками.
Ранее Юга.ру рассказывали, что с наступлением весны в Сочи распустились сакура «вечерние сумерки», три вида магнолий, алыча, которую называют туманным деревом, а также остролист, четыре вида тюльпанов и дерево шелковых лент.