Жители поселка под Краснодаром перекрыли дорогу в знак протеста против отключения света
Под Краснодаром 28 апреля местные жители перекрыли дорогу из-за того, что в их домах сутки нет электричества
28 апреля в инстаграме «Типичного Краснодара» появилась видеозапись, как жители поселка Краснодарского вышли на улицу Дорожную и перекрыли движение транспорта. Из-за этого на дороге образовалась пробка, сообщил автор видео за кадром. Так местные жители привлекли внимание к тому, что в их многоквартирных домах сутки нет электроэнергии.
«Управляющая компания ни в чем не разбирается. Энергокомпании нас перекидывают друг другу. Где правда, никто не знает. Два дома без света, с маленькими детьми. У нас всё электрическое, у нас нет газа. Со вчерашнего вечера мы не можем помыться и приготовить еду», — приводит слова жителя одного из домов «ГТРК-Кубань».
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В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что на пересечении улиц Командорской и Лоцманской была сбита опора линии электропередачи. Кабель оборвался и это привело к отключению электроснабжения в домах.
Муниципальная служба спасения выехала на место 28 апреля, чтобы временно подключить дома к дизельному генератору и восстановить энергоснабжение поселка Краснодарского.
«Аварийно-восстановительные работы на месте проведут ПАО «Россети Кубань». После чего жителей обратно перезапитают. Ориентировочное время окончания работ — 21:00», — отметили в мэрии.
Напомним, в Краснодаре подобным образом привлекали внимание властей к проблемам ЖКХ. Так в 2014 году военнослужащие с семьями перекрыли Тургеневский мост в знак протеста против отключения электроэнергии в домах по улице Калинина. А в 2017 году жители хутора Ленина перекрыли трассу Краснодар — Кропоткин, чтобы застройщик провел газификацию, наладил водо- и электроснабжение и сделал дороги.