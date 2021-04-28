Жители поселка под Краснодаром перекрыли дорогу в знак протеста против отключения света

Под Краснодаром 28 апреля местные жители перекрыли дорогу из-за того, что в их домах сутки нет электричества

28 апреля в инстаграме «Типичного Краснодара» появилась видеозапись, как жители поселка Краснодарского вышли на улицу Дорожную и перекрыли движение транспорта. Из-за этого на дороге образовалась пробка, сообщил автор видео за кадром. Так местные жители привлекли внимание к тому, что в их многоквартирных домах сутки нет электроэнергии.

«Управляющая компания ни в чем не разбирается. Энергокомпании нас перекидывают друг другу. Где правда, никто не знает. Два дома без света, с маленькими детьми. У нас всё электрическое, у нас нет газа. Со вчерашнего вечера мы не можем помыться и приготовить еду», — приводит слова жителя одного из домов «ГТРК-Кубань».