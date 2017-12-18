Жители горевшего под Краснодаром коттеджного поселка перекрыли трассу

Жители коттеджного поселка Виктория в хуторе Ленина 18 декабря перекрыли трассу Р251 Темрюк — Краснодар — Кропоткин

Протестующие требуют, чтобы застройщик провел газификацию, наладил водо- и электроснабжение, сделал дороги. Люди периодически открывают движение на пару минут, а затем снова начинают ходить по пешеходному переходу.

Автор видеоролика, опубликованного в инстаграме «Туподара», отмечает, что на этом участке дороги часто происходят смертельные аварии и часто сбивают пешеходов, при этом администрация города и застройщик бездействуют.

На место прибыли наряды полиции и ДПС. Они регулируют движение и не вмешиваются в происходящее, сообщает «Туподар».