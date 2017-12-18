Жители горевшего под Краснодаром коттеджного поселка перекрыли трассу
Жители коттеджного поселка Виктория в хуторе Ленина 18 декабря перекрыли трассу Р251 Темрюк — Краснодар — Кропоткин
Протестующие требуют, чтобы застройщик провел газификацию, наладил водо- и электроснабжение, сделал дороги. Люди периодически открывают движение на пару минут, а затем снова начинают ходить по пешеходному переходу.
Автор видеоролика, опубликованного в инстаграме «Туподара», отмечает, что на этом участке дороги часто происходят смертельные аварии и часто сбивают пешеходов, при этом администрация города и застройщик бездействуют.
На место прибыли наряды полиции и ДПС. Они регулируют движение и не вмешиваются в происходящее, сообщает «Туподар».
В Краснодаре перекрыли автодорогу Р-251 Темрюк-Краснодар-Кропоткин. Жители коттеджного посёлка «Виктория» в пригородном хуторе Ленина таким образом решили требовать у своего застройщика давно обещанные газ, дороги и электричество. Поводом для перекрытия послужило вчерашнее возгорание двух трансформаторов и ЛЭП, которые оставили коттеджный посёлок без электричества. При этом все дома в посёлке отапливаются электрокотлами. Протестующие периодически открывают движение на 2 минуты, а затем вновь устраивают хождение по переходу. Почему участники перекрытия решили блокировать именно трассу с невинными людьми, а не офис застройщика — непонятно. По словам очевидцев, на месте присутствуют представители застройщика и «они смеются». Неудивительно, ведь от перекрытия застройщик ничуть не пострадал. На место прибыли наряды полиции и ДПС. Они регулируют движение и пока не вмешиваются в происходящее. #ЧПКраснодар #Краснодар #КПВиктория #ХуторЛенина #typodar #Р251 #ПротестныйКраснодар#ПутинКрут #ОбманутыеДольщики
Как сообщали Юга.ру, накануне вечером в поселке Виктория сгорели две трансформаторные подстанции, в результате чего местные жители остались без электричества, притом что все дома отапливаются электрокотлами.
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