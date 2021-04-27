Стримеру Reeflay, который избил и оставил на морозе свою подругу из Краснодара, дали 6 лет колонии

В Подмосковье 27 апреля объявили приговор ютуб-блогеру Станиславу Решетникову, который попал под следствие после смерти сожительницы в прямом эфире

Напомним, в декабре 2020 года блогер Станислав Решетников вместе с девушкой из Краснодара Валентиной Григорьевой запустил «треш-стрим» на ютубе. Во время эфира пара поссорилась, после этого трансляция оборвалась.

Спустя некоторое время прямой эфир возобновился, и зрители увидели, что девушка без сознания лежит на полу. Блогер перенес ее на диван, а зрителям объяснил, что выгнал подругу на улицу и не пускал обратно. Когда Решетников вышел за ней, девушка уже не подавала признаков жизни. Парень вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть Григорьевой.