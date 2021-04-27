Стримеру Reeflay, который избил и оставил на морозе свою подругу из Краснодара, дали 6 лет колонии

Краснодарский край, Вся Россия

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В Подмосковье 27 апреля объявили приговор ютуб-блогеру Станиславу Решетникову, который попал под следствие после смерти сожительницы в прямом эфире

Напомним, в декабре 2020 года блогер Станислав Решетников вместе с девушкой из Краснодара Валентиной Григорьевой запустил «треш-стрим» на ютубе. Во время эфира пара поссорилась, после этого трансляция оборвалась.

Спустя некоторое время прямой эфир возобновился, и зрители увидели, что девушка без сознания лежит на полу. Блогер перенес ее на диван, а зрителям объяснил, что выгнал подругу на улицу и не пускал обратно. Когда Решетников вышел за ней, девушка уже не подавала признаков жизни. Парень вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть Григорьевой.

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Вскрытие показало, что у девушки была черепно-мозговая травма «из-за воздействий по лицу». А позже выяснилось, что Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг. Решетникова задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В СУ СК России по Подмосковью 27 апреля сообщили РБК, что суд признал блогера виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Насилие смерть Социальные сети Суд

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Стримеру Reeflay, который избил и оставил на морозе свою подругу из Краснодара, дали 6 лет колонии
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