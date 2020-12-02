В прямом эфире блогера Reeflay умерла девушка. По данным Mash, она была краснодаркой

Как пишет «360», в ночь с 1 на 2 декабря блогер Станислав Решетников, известный как Reeflay Panini, вел «треш-стрим». Во время прямого эфира он и его подруга Валентина за пожертвования выполняли различные задания. Затем между ними произошел конфликт, после чего трансляция оборвалась.

Когда эфир возобновился, Валентина уже лежала на полу без чувств, а молодой человек пытался привести ее в сознание. Однако девушка не реагировала. Позже он перенес ее на диван и вызвал скорую помощь и полицейских. Все это время парень продолжал общаться со зрителями на YouTube, на съемку попал также приезд медиков и осмотр уже мертвой девушки.

Как сообщил телеграм-канал Baza, блогер выгнал Валентину из дома, «чтобы она не воняла». По словам Решетникова, у нее было кишечное заболевание. Когда он вышел проведать подругу, она уже была без сознания.

Зрителям парень рассказал, что девушка просила впустить ее обратно, однако он этого не сделал. По данным Mash, погибшей оказалась 28-летняя уроженка Краснодара. На морозе она находилась в течение нескольких часов и почти полностью голая.

После случившегося Решетникова доставили к следователям для выяснения обстоятельств смерти. При этом он не находится в статусе задержанным, сообщил ТАСС. На теле девушки не нашли признаков насильственной смерти. Назначили экспертизы, проводится проверка. Следствие также проверит информацию СМИ о противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.