Краснодарка из стрима Reeflay умерла от кровоизлияния в мозг — Mash

8 декабря в телеграм-канале Mash рассказали новые подробности уголовного дела блогера Reeflay со ссылкой на его адвоката

В ночь с 1 на 2 декабря блогер Станислав Решетняк (ранее СМИ указывали, что он Решетников), известный как Reeflay, и его подруга Валентина Григорьева запустили стрим на YouTube. Mash сообщал, что девушка — уроженка Краснодара.

Утром 2 декабря молодые люди поссорились, после чего зрители увидели лежащую без сознания на полу девушку. В прямом эфире Reeflay объяснил, что выгнал Григорьеву на улицу и она замерзла. Блогер вызвал на место скорую помощь, медики констатировали смерть Григорьевой.

Позже вскрытие показало у девушки черепно-мозговую травму, которая появилось «из-за воздействий по лицу». Блогера задержали, на него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие отмечало также, что ранее мужчина уже избивал подругу в стримах.

4 декабря суд заключил блогера под стражу на два месяца. Через несколько дней Решетняк заявил, что сожалеет о смерти девушки, но свою вину не признает, писало агентство РИА «Новости».

Утром 8 декабря телеграм-канал Mash рассказал, что девушка погибла от кровоизлияния в мозг. Эту информацию администраторам подтвердил адвокат блогера Евгений Кулагин, утверждающий, что соответствующая справка есть в уголовном деле.

По данным канала, 27-летняя Григорьева скончалась в результате черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, субарахноидального кровоизлияния головного мозга и двусторонней субдуральной гематомы.

Защита при этом настаивает, что травмы никак не связаны с избиениями или стоянием на морозе. Они могли быть вызваны таблетками, алкоголем либо инсультом.