В Подмосковье задержали блогера Reeflay, в прямом эфире которого умерла подруга из Краснодара
Блогера Стаса Решетникова по прозвищу Reeflay 3 декабря задержали по делу о смерти девушки в прямом эфире
Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря блогер Станислав Решетников, известный как Reeflay Panini, вел «треш-стрим». Во время прямого эфира он вместе с 28-летней подругой Валентиной Григорьевой из Краснодара за пожертвования выполнял различные задания. В какой-то момент молодые люди поссорились и трансляция оборвалась, а когда возобновилась — девушка уже лежала на полу без признаков жизни.
Блогер пытался привести ее в сознание, а затем перенес тело девушки на диван, вызвал скорую и полицейских, а сам продолжил сидеть в прямом эфире.
Изначально мужчина сообщал, что выгнал подругу на улицу в мороз, «чтобы она не воняла». Девушка просилась назад, но он ее не впустил. Когда блогер спустя несколько часов вышел за ней, она была без сознания.
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Позже стало известно, что вскрытие показало у девушки закрытую черепно-мозговую травму. У нее была субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками, которое вызывает сдавливание головного мозга. Гематома образовалась «в результате не менее трех воздействий по лицу», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области. Также на теле Григорьевой были множественные кровоподтеки. Проведение судебно-медицинской экспертизы продолжается: сейчас эксперт проводит химико-биологическую экспертизу. Девушка не была беременна, как ранее сообщали в СМИ.
Следствие Раменского задержало 30-летнего блогера, против него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
«В прямых эфирах, которые вёл мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия», — добавили следователи.
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