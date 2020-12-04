В Подмосковье задержали блогера Reeflay, в прямом эфире которого умерла подруга из Краснодара

Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря блогер Станислав Решетников, известный как Reeflay Panini, вел «треш-стрим». Во время прямого эфира он вместе с 28-летней подругой Валентиной Григорьевой из Краснодара за пожертвования выполнял различные задания. В какой-то момент молодые люди поссорились и трансляция оборвалась, а когда возобновилась — девушка уже лежала на полу без признаков жизни.

Блогер пытался привести ее в сознание, а затем перенес тело девушки на диван, вызвал скорую и полицейских, а сам продолжил сидеть в прямом эфире.

Изначально мужчина сообщал, что выгнал подругу на улицу в мороз, «чтобы она не воняла». Девушка просилась назад, но он ее не впустил. Когда блогер спустя несколько часов вышел за ней, она была без сознания.