Акция протеста в Краснодаре 21 апреля. Онлайн-трансляция

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального проводят митинги за свободу Навального и всех политических заключённых. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию из центра Краснодара. Предупреждаем — акция не согласована, а освещение мероприятия не является призывом к участию

Корреспонденты Юга.ру находятся в центре Краснодара, чтобы в онлайн-режиме освещать мероприятие.

Акции Алексей Навальный Краснодар Митинги политика Свобода слова СМИ ФБК

Новости

Акция протеста в Краснодаре 21 апреля. Онлайн-трансляция
Ночью над Землей пройдет метеорный поток, но кубанцы его вряд ли увидят
В Краснодаре к пожизненному заключению приговорили киллера за убийство милиционеров из угрозыска
В Краснодаре изменят маршрут автобуса № 105А
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Утиная охота»
Путин рассказал об открытии границ, кешбэке в 20% и студенческом туризме

Лента новостей

Что не так с планом развития трамвайной сети в Краснодаре
Сегодня, 08:01
Что не так с планом развития трамвайной сети в Краснодаре
Мнение Мирослава Вальковича
Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»
Вчера, 12:40 Партнерский
Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
14 апреля, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры

Реклама на портале