Акция протеста в Краснодаре 21 апреля. Онлайн-трансляция

21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального проводят митинги за свободу Навального и всех политических заключённых. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию из центра Краснодара. Предупреждаем — акция не согласована, а освещение мероприятия не является призывом к участию