Акция протеста в Краснодаре 21 апреля. Онлайн-трансляция
21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального проводят митинги за свободу Навального и всех политических заключённых. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию из центра Краснодара. Предупреждаем — акция не согласована, а освещение мероприятия не является призывом к участию
Корреспонденты Юга.ру находятся в центре Краснодара, чтобы в онлайн-режиме освещать мероприятие.
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