Галицкий опустился на 11 позиций в рейтинге Forbes, хотя его состояние выросло

Журнал Forbes 22 апреля опубликовал список самых богатых россиян 2020 года, в который попал краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий

Издание Forbes 22 апреля представило рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по итогам 2020 года. Экс-совладелец розничной сети «Магнит», президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий занял в нём 40 строчку.

За 2020 год Галицкий потерял 11 позиций в рейтинге богатейших бизнесменов России. Однако его состояние выросло на 100 млн долларов и достигло 3,5 млрд долларов, сообщил РБК . При этом в 2019 году владелец ФК «Краснодар» наоборот потерял 100 млн долларов, но поднялся на три строчки в рейтинге.

Рейтинг возглавил Алексей Мордашов («Северсталь»), за ним идут Владимир Потанин («Интеррос») и Владимир Лисин (НЛМК). В десятку лидеров вошли Вагит Алекперов («Лукойл»), Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (оба — «Новатэк»), Алишер Усманов (USM), Андрей Мельниченко («Еврохим»), Павел Дуров (Telegram) и Сулейман Керимов («Полюс»).

Ранее Юга.ру писали, что в Forbes попал еще один представитель Краснодарского края: в марте стало известно, что «Агрокомплекс» Александра Ткачева снова стал первым в рейтинге землевладельцев.