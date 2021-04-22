Галицкий опустился на 11 позиций в рейтинге Forbes, хотя его состояние выросло

Краснодарский край

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Журнал Forbes 22 апреля опубликовал список самых богатых россиян 2020 года, в который попал краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий

Издание Forbes 22 апреля представило рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» по итогам 2020 года. Экс-совладелец розничной сети «Магнит», президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий занял в нём 40 строчку.

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За 2020 год Галицкий потерял 11 позиций в рейтинге богатейших бизнесменов России. Однако его состояние выросло на 100 млн долларов и достигло 3,5 млрд долларов, сообщил РБК. При этом в 2019 году владелец ФК «Краснодар» наоборот потерял 100 млн долларов, но поднялся на три строчки в рейтинге.

Рейтинг возглавил Алексей Мордашов («Северсталь»), за ним идут Владимир Потанин («Интеррос») и Владимир Лисин (НЛМК). В десятку лидеров вошли Вагит Алекперов («Лукойл»), Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (оба — «Новатэк»), Алишер Усманов (USM), Андрей Мельниченко («Еврохим»), Павел Дуров (Telegram) и Сулейман Керимов («Полюс»).

Ранее Юга.ру писали, что в Forbes попал еще один представитель Краснодарского края: в марте стало известно, что «Агрокомплекс» Александра Ткачева снова стал первым в рейтинге землевладельцев.

Напомним, в 2017 году Сергей Галицкий заявил, что будет финансировать реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Спустя два года стало известно, что стоимость работ составит 2,8 млрд рублей. В марте 2021 года в Краснодаре завершилось голосование по проекту реконструкции.

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