В парке «Краснодар» зацвела декоративная слива
На территории парка «Краснодар» в апреле зацвела декоративная слива и позеленели ивы
Фотографии с цветущими деревьями опубликовали в инстаграме парка 20 апреля. На снимках видно аллею рядом бассейном, на которой высажены декоративные сливы Нигра. Сейчас у растения пик цветения и оно покрылось крупными розовыми цветами, рассказали представители парка.
На следующий день на странице опубликовали фотографии с позеленевшими ивами на прогулочной набережной.
Напомним, в начале апреля в парке «Краснодар» появилась цветочная локация с секретом. Позже оказалось, что на полукруглой клумбе воспроизвели картину Александра Родченко «Побеждающее красное». Кроме того, на территории парка появились 70 ваз из индийской сирени.
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