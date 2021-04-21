В парке «Краснодар» зацвела декоративная слива

На территории парка «Краснодар» в апреле зацвела декоративная слива и позеленели ивы

Фотографии с цветущими деревьями опубликовали в инстаграме парка 20 апреля. На снимках видно аллею рядом бассейном, на которой высажены декоративные сливы Нигра. Сейчас у растения пик цветения и оно покрылось крупными розовыми цветами, рассказали представители парка.

На следующий день на странице опубликовали фотографии с позеленевшими ивами на прогулочной набережной.

Напомним, в начале апреля в парке «Краснодар» появилась цветочная локация с секретом. Позже оказалось, что на полукруглой клумбе воспроизвели картину Александра Родченко «Побеждающее красное». Кроме того, на территории парка появились 70 ваз из индийской сирени.