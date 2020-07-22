Правительство решило платить туристам до 15 тыс. рублей компенсации за отдых в России

Мишустин во время выступления с отчетом по работе правительства сообщил, что туристической отрасли выделят 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, сообщил RT . Эти деньги должны пойти на частичную компенсацию расходов россиян при покупке тура в некоторые регионы России. Сумма компенсации составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, деньги будут возвращать денежными кэшбеками на карту «Мир».

Как пишет РИА «Новости», тур должен стоить не менее 25 тыс. рублей и включать перевозку на любом виде транспорта. Также в него должно быть включено проживание в гостинице, которая прошла обязательную классификацию. Путешествие должно быть рассчитано не менее, чем на пять ночей. Возвращать деньги планируют и с покупки круизного тура.

Список регионов, при поездке в которые будут частично возвращать деньги, разделили на две группы. В один из субъектов первого списка необходимо поехать с 15 августа по 20 декабря. В перечне 44 региона, среди них Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ленинградская, Сахалинская, Псковская, Ростовская область.

Вторая группа состоит из 11 регионов, в них вошли Краснодарский Край , Крым, Республика Алтай и Алтайский край, Севастополь, Москва и Санкт-Петербург. Кэшбек будет предусмотрен в том случае, если тур будет совершен с 1 октября по 20 декабря.

Предполагается, что акция начнет действовать в августе.