В Краснодаре будут судить хозяйку ларька с шаурмой, где после взрыва погибли два человека

Краснодарский край

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В СК Кубани 19 апреля рассказали об уголовном деле по факту гибели двух сотрудников закусочной в Краснодаре

Напомним, 22 января 2021 года на улице 40-летия Победы в Краснодаре загорелся закрытый торговый павильон площадью 150 кв. метров. Один человек погиб на месте, еще несколько пострадали.

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Следствие установило, что в январе 35-летняя владелица торговой точки купила оборудование для приготовления фаст-фуда и разместила его с нарушением правил безопасности. Газовые баллоны стояли возле эвакуационного выхода рядом с грилем для шаурмы. Специалисты выяснили, что газовый баллон разгерметизировался и сдетонировал.

В результате на месте скончался 21-летний повар, а спустя восемь дней в больнице умер от ожогов 35-летний разнорабочий.

В отношении хозяйки заведения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). 19 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следователи собрали достаточно доказательств и намереваются в ближайшее время передать дело в суд.

Напомним, Юга.ру писали, что в январе 2021 года на Абинском металлургическом заводе погиб рабочий из-за детонации боеприпаса. А спустя месяц в магазине «Магнит» во Владикавказе произошел взрыв, тогда пострадал один человек.

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