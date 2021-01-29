На Абинском металлургическом заводе произошел взрыв, погиб рабочий

В следственном комитете 29 января сообщили, что в Абинском районе сдетонировал боеприпас на территории металлургического завода

По версии следствия, около 10:00 на территории металлургического завода в Абинском районе 25-летний рабочий распиливал прессованный металлический лом, чтобы переработать его. В этот момент произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. В результате взрыва рабочий скончался на месте.

По факту случившегося следственный комитет организовал доследственную проверку, в результате которой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).