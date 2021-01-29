На Абинском металлургическом заводе произошел взрыв, погиб рабочий
В следственном комитете 29 января сообщили, что в Абинском районе сдетонировал боеприпас на территории металлургического завода
По версии следствия, около 10:00 на территории металлургического завода в Абинском районе 25-летний рабочий распиливал прессованный металлический лом, чтобы переработать его. В этот момент произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. В результате взрыва рабочий скончался на месте.
По факту случившегося следственный комитет организовал доследственную проверку, в результате которой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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Следователь и криминалист осмотрели место происшествия вместе со взрывотехниками и саперами. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также правоохранители устанавливают отправителя партии металлолома, в которой находился боеприпас, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.