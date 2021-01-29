На Абинском металлургическом заводе произошел взрыв, погиб рабочий

Краснодарский край

Распечатать

В следственном комитете 29 января сообщили, что в Абинском районе сдетонировал боеприпас на территории металлургического завода

По версии следствия, около 10:00 на территории металлургического завода в Абинском районе 25-летний рабочий распиливал прессованный металлический лом, чтобы переработать его. В этот момент произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. В результате взрыва рабочий скончался на месте.

По факту случившегося следственный комитет организовал доследственную проверку, в результате которой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Читайте также:

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия вместе со взрывотехниками и саперами. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также правоохранители устанавливают отправителя партии металлолома, в которой находился боеприпас, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Абинский район Взрыв Следственный комитет смерть

Новости

Mash посетил «дворец Путина» в Геленджике и увидел там только голые стены. А вот «Медуза» нашла вторую аквадискотеку
В Псебае осудили следователя МВД за то, что отпустила подростка-грабителя, который спустя месяц убил многодетную мать
На Абинском металлургическом заводе произошел взрыв, погиб рабочий
Уволенную за шашлыки во время карантина вице-мэра Новороссийска снова приняли на работу в администрацию
В Краснодаре в 2021 году собираются сделать велодорожку на улице Северной
Стали известны даты проведения контрольных работ и выпускных экзаменов для 9 и 11 классов

Лента новостей

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Вчера, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
26 января, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию

Реклама на портале