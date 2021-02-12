В магазине «Магнит» во Владикавказе произошел взрыв, один человек пострадал

Северная Осетия

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Утром 12 февраля во Владикавказе обрушилось здание после взрыва

Обновлено: из-под обломков самостоятельно выбрался охранник, работавший в здании, и сказал, что он в порядке, пишет «Интерфакс». Источник в экстренных службах добавил ТАСС, что в трех соседних домах частично выбило стекла. 

Взрыв произошел на улице Гагкаева. Здание супермаркета разрушено. В пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии сообщили, что магазин «как карточный домик сложился». В результате ЧП пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета. В минздраве республики добавили, что под завалами могут находиться люди, пишет ТАСС.

По данным источников агентства, под завалами может оставаться один человек, а предварительная причина происшествия — взрыв газовоздушной смеси.

Телеграм-канал Mash также сообщает, что в здании находилась стоматология. Судя по фото, объект был трехэтажным. Территорию оцепили полицейские, спасатели разбирают обрушенное здание, рядом стоят машины скорой помощи. Задействовано больше 120 человек.

«Магнит» Взрыв

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