В магазине «Магнит» во Владикавказе произошел взрыв, один человек пострадал

Обновлено: из-под обломков самостоятельно выбрался охранник, работавший в здании, и сказал, что он в порядке, пишет «Интерфакс». Источник в экстренных службах добавил ТАСС, что в трех соседних домах частично выбило стекла.

Взрыв произошел на улице Гагкаева. Здание супермаркета разрушено. В пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии сообщили, что магазин «как карточный домик сложился». В результате ЧП пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета. В минздраве республики добавили, что под завалами могут находиться люди, пишет ТАСС.

По данным источников агентства, под завалами может оставаться один человек, а предварительная причина происшествия — взрыв газовоздушной смеси.

Телеграм-канал Mash также сообщает, что в здании находилась стоматология. Судя по фото, объект был трехэтажным. Территорию оцепили полицейские, спасатели разбирают обрушенное здание, рядом стоят машины скорой помощи. Задействовано больше 120 человек.