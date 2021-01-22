В Краснодаре при взрыве газа погиб человек

Сообщение о пожаре возле перекрестка улицы 40-летия Победы и Владислава Посадского поступило пожарным в 20:26. Прибывшие специалисты выяснили, что горит торговое помещение площадью 150 кв. метров. На месте организовали штаб пожаротушения, сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из торгового помещения эвакуировали 100 человек. В 21:21 пожар локализовали, в 21:56 пламя полностью потушили.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что погиб один человек, пострадали еще до пяти. Также собеседник агентства уточнил, что в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон. Из-за взрыва начался пожар.