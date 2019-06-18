В Краснодаре сгорела шашлычная на территории ярмарки на 40 лет Победы

Краснодарский край

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Вечером 18 июня на ярмарке на улице 40-летия Победы в Краснодаре произошел пожар

Возгорание произошло около 21:42. Пожарные прибыли к месту ЧП в течение 10 минут.

«Было установлено, что происходит горение на площади около 60 кв. метров. В 22:12 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас пожарные продолжают проливку и разбор конструкций. Причины возгорания выясняются.

По словам очевидцев, на ярмарке сгорело помещение недавно открывшейся шашлычной.

Краснодар Пожары
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