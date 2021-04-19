Чиновница из краевой администрации, которая требовала взятки с глав районов Кубани, обеспечила детей-сирот квартирами плохого качества — СК

19 апреля СК Кубани сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против первого замдиректора краевого департамента внутренней политики

Напомним, в начале апреля силовики задержали главу Щербиновского района и замглавы Каневского за взятки первому заместителю директора департамента внутренней политики (ДВП) администрации Краснодарского края. По данным портала Юга.ру, речь идет об Инне Хаустовой. Чиновница обвиняется в шести эпизодах получения взяток (ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от глав районов и их представителей за покровительство и попустительство по службе. Общий размер взяток оценивается в 1 млн рублей. Подробности истории можно прочитать здесь.

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19 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по материалам прокуратуры и УФСБ России по Краснодарскому краю против чиновницы возбудили еще одно уголовное дело — за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в 2018 году, когда Инна Хаустова занимала должность замглавы Лабинского района, муниципалитет заключил с индивидуальными предпринимателями контракты на покупку квартир в станице Владимирской для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Аналогичные контракты заключили и в 2019 году.

Однако дома, в которых администрация купила квартиры, не ввели в эксплуатацию в установленном порядке, их построили с существенными дефектами. Так, например, в квартирах отсутствовали система противопожарной безопасности, утепление кровли и инфраструктура на прилегающей территории.

Водоснабжение домов осуществлялось из шахтного колодца, документы на который отсутствовали. При этом водоотведение застройщики организовали в бетонные выгребы. Санитарно-эпидемиологические заключения на водный объект и согласование программы производственного контроля питьевой воды не получались.

Контролирующие органы выявили эти нарушения, но чиновница подписала акты приема-передачи и приняла в собственность администрации помещения. Впоследствии застройщики получили более 34 млн рублей за квартиры ненадлежащего качества.