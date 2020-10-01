В администрации Кубани продолжаются перестановки, Кондратьев сменил пять руководителей департаментов
1 октября стало известно о новых назначениях в департаментах администрации Краснодарского края
30 сентября глава Кубани Вениамин Кондратьев назвал имена заместителей, которые будут работать с ним в течение нового губернаторского срока. Пять из них сохранили должности, еще четыре поста вице-губернаторов заняли новые лица: Игорь Чагаев, Александр Руппель, Александр Трембицкий и Александр Власов.
1 октября в пресс-службе администрации края рассказали о дальнейших кадровых решениях главы региона.
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства возглавил Василий Воробьев, который до этого был начальником центра сопровождения инвестиционных проектов в Фонде развития бизнеса региона.
На пост руководителя департамента архитектуры и градостроительства пришел Илья Поздняков, ранее он работал начальником управления архитектуры и градостроительства Калининградской области.
Директором департамента внутренней политики стал Александр Топалов, на эту должность он перешел с поста замглавы ведомства.
Руководителем департамента информационной политики назначили Галину Жукову, до этого она занимала должность заместителя.
Заниматься военными вопросами, вопросами казачества и допризывной молодежью в соответствующем департаменте будет Алексей Горбенко. Он был вице-мэром Краснодара по делам военнослужащих и казачества.
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