В администрации Кубани продолжаются перестановки, Кондратьев сменил пять руководителей департаментов

30 сентября глава Кубани Вениамин Кондратьев назвал имена заместителей, которые будут работать с ним в течение нового губернаторского срока. Пять из них сохранили должности, еще четыре поста вице-губернаторов заняли новые лица: Игорь Чагаев, Александр Руппель, Александр Трембицкий и Александр Власов.

1 октября в пресс-службе администрации края рассказали о дальнейших кадровых решениях главы региона.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства возглавил Василий Воробьев, который до этого был начальником центра сопровождения инвестиционных проектов в Фонде развития бизнеса региона.

На пост руководителя департамента архитектуры и градостроительства пришел Илья Поздняков, ранее он работал начальником управления архитектуры и градостроительства Калининградской области.