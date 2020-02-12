В Крыму детям-сиротам выдали квартиры без отопления и газа. Дело завели против одного чиновника

В Крыму возбудили уголовное дело против и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи за выдачу детям-сиротам без газа и тепла

Следствие установило, что администрация Керчи за бюджетные деньги купила 25 квартир в доме по шоссе Героев Сталинграда для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. При этом жилье не отвечало санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как в нем не было газоснабжения и отопления.

Многоквартирный жилой дом ввели в эксплуатацию без газоснабжения. Без него в здании нет и отопления, которое осуществляется газовыми котлами. Акты приема-передачи квартир составил и подписал и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи. Ключи детям-сиротам передали 30 января.

Против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.